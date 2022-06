Y los precios altos también llegaron a la canasta básica

Verduras, carne y lácteos, productos para pocos: Sondeo

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron de los incrementos en los pre­cios de la canasta básica, casi todos los alimentos subieron estrepitosamente.

Desde las frutas y las ver­duras hasta por supuesto, la carne y los lácteos, cada uno de los alimentos que compo­ne la canasta básica de los mexicanos, en lo que va del año ha subido de manera tal que ya para muchos, alimen­tarse es casi imposible.

“Está todo carísimo, ya no me ajusta casi, antes compra­ba cosas con 500 pesos; ahora para llevarme lo mismo nece­sito 850, casi se fue al doble todo y me dio una vergüenza enorme tener que dejar unas naranjas y tras frutas porque ya no pude llevármelo, pero ni modo, aguantarse, no hay de otra,”, dijo Arcelia Ramírez, una de las entrevistadas ayer en el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara.

“Gracias a Dios que este es un mercado donde se supo­ne que se consiguen las cosas baratas porque ir al Soriana o comprarla en otros negocios hace que sea más difícil to­davía tener la posibilidad de que ajuste el dinero, y la car­ne pues peor porque ya subió también, anda uno pues com­prando para comer carne unas dos veces a la semana cuando mucho, y a ingeniárselas con soya y otras cosas”, indicó.

Productos como el agua­cate son casi imposibles de comprar para muchos ciuda­danos, pues el kilo no baja de 100 pesos, y más aún cuan­do son aguacates de primera calidad, lo mismo que aplica para ciertas frutas como las zarzamoras, los arándanos, el kiwi, entre otras.

Por lo que respecta a los lácteos, también hubo incre­mentos fuertes en las mismas cremerías, los cuales van de uno a 10 pesos por producto, lo que ha generado que mu­chas personas reduzcan su consumo.

“El jamón, la crema, el queso, todo subió de precio, a mí me subió como 200 pesos lo de siempre, y pues el pro­blema es que todo sube menos el salario, uno sigue ganando lo mismo, y por eso no ajus­ta”, lamentó Rosalía Sánchez, una ama de casa entrevistada en una de las cremerías que está en los alrededores del mercado.

En general, la ciudadanía lamentó que los incrementos han generado que muchos productos estén ya fuera de su alcance; por ello, adelan­taron la fuerte crisis que cada vez es más complicada para la mayoría, y que ha generado también desesperación entre la ciudadanía.