Precio de la gasolina, volátil y hasta el cielo

En algunos puntos se vende en más de 25 pesos el litro

Por Rafael Hernández Guízar

Cada vez más caro el litro de gasolina en la Zona Me­tropolitana de Guadalajara que ha llegado hasta los 27 presos.

En diversas estaciones de servicio en los municipios que integran la zona metropo­litana, el precio del combusti­ble ha llegado a precios nun­ca antes vistos, en la mayoría, no baja de los 23 pesos por litro de la gasolina ”regular” o Magna, y hasta 26 o más la “especial” o Premium.

“Pues yo de plano ya uso el carro lo menos posible, mejor me muevo en la mo­tocicleta porque pues no se compara lo que me cuesta usar uno y otro, es decir, el carro, se gasta un tanque a la semana, y son 800 pesos más o menos, dependiendo si está con un cuarto de tanque o menos, y con la moto son 200 pesos y me dura igual toda la semana, por eso pues mejor la moto, pero lo malo es que ya empezó a llover y eso pues hace que sea más difícil”, dijo Alberto Morales, uno de los entrevistados.

Julia Hernández, otra de las entrevistadas, dijo que de­bido a los altos costos tiene que estar revisando entre las varias gasolineras que hay para determinar en cuál com­prar el combustible.

“Pues yo lo que hago es meterme a un grupo de Fa­cebook donde dicen cuánto cuesta la gasolina y en cuál gasolinera, y así anda uno viendo donde está más ba­rata porque entre que sube la gasolina –el precio- y que sube también la comida, pues de verdad que no ajusta, en­tonces eso sí nos complica mucho la existencia a todos, yo uso mi camioneta para llevar a mis hijos a la escuela y para llevar productos de lo que vendo, yo vendo por ca­tálogo y con eso ya ayuda un poco porque con el sueldo de mi marido no es suficiente, ya no ajusta”, sostuvo.

Pero a esto, se agrega un problema según la ciudada­nía, y es que en algunas esta­ciones de servicio, la gasolina no rinde lo mismo, es más, hay quienes dicen que inclu­so, viene “rebajada” en algu­nas ocasiones.

“Pues a un amigo de mi hermano se le fregó el carro, le dijeron en el servicio que lo que pasa es que la gasolina tenía agua y se le fue todo al motor, y sí se hicieron respon­sables en la gasolinera, hasta eso, pero pues de qué se tra­ta, ni modo de estar cortado gasolina con agua, se friegan los motores”, indicó Audrey Blanco, otra de las entrevis­tadas.

El llamado de la ciuda­danía fue al gobierno federal para que se pongan topes en el precio de los energéticos, mismos que le permitan a las personas tener una economía más desahogada y que ade­más, permita también acceder a otros productos y servicios con su salario.