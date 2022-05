“No cederemos espacio de la Unidad Revolución”

Advierten vecinos de la colonia Providencia

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Pro­videncia, en Guadalajara, advirtieron que bajo ninguna circunstancia permitirán la llegada de un equipo de futbol americano a la Unidad Depor­tiva Revolución.

Estaba previsto que en el estadio de hockey sobre pasto jugara a la franquicia de futbol americano Tequileros de Jalis­co, quienes tenían su primer partido el día de ayer sábado, pero que tras una suspensión que obtuvieron los vecinos Los Tequileros se quedaron sin espacio para jugar.

“No vamos a dejarnos, aquí no nos va a pasar como les pasó a los vecinos del esta­dio de Los Charros en donde ya luego que quisieron hacer algo ya no se pudo porque ya habían generado derechos los del equipo, nosotros no vamos a permitir que esto se convier­ta en algo más feo de lo que ya está, no hay ni dónde es­tacionar los carros de los que quieran venir a ver el juego y tampoco hay manera de poder tener espectáculos con mucho ruido, entonces no vamos a permitir que algo suceda, no aquí”, dijo uno de los vecinos entrevistados.

Fue a través de una resolu­ción de una queja presentada por los vecinos de la colonia Providencia en Guadalajara como se llegó a la obtención de una suspensión definitiva otorgada para que no se pu­diesen hacer ni modificacio­nes a la cancha del estadio de hockey sobre pasto ubicado dentro del estadio.

Los vecinos resaltaron que es algo en lo que seguirán el camino legal, pues pagaron incluso la fianza requerida por 25 mil pesos