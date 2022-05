¡Hartos de ambulantes en la avenida 5 de Febrero!

Denuncian que no se puede ni caminar por la banqueta

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la avenida 5 de Febrero, en Guadalajara, se dijeron hartos del comercio informal en la zona.

Se trata del gran cúmulo de vendedores que se han ins­talado en los alrededores de la Antigua Central Camionera, así como por la misma ban­queta, sobre avenidas como Los Ángeles, y la misma 5 de Febrero, incluso en las afueras de la unidad adminis­trativa del ayuntamiento de Guadalajara que solapa esta actividad, que produce mu­cha molestia a los vecinos, no sólo por el hecho de no poder caminar sobre las banquetas, sino por la enorme cantidad de basura que dejan a diario.

“Esto ya tiene mucho tiempo, yo paso seguido por aquí porque voy con una hija, y la verdad que está horrible, vea todo el botadero de ropa de segunda, mugre, moscas, aquí duermen, yo estoy a fa­vor de que todos tenemos que tener la oportunidad de subsistir, pero esto ya está fuera de control, está lleno de indigentes, cómo es posible que en las puertas de la cen­tral tengamos este cochinero, es un asco, no sé cómo les dejaron tener este cochinero, a lo mejor les dejaron tener una lona como antes, pero no esto, ya ropa tirada y colgada en los árboles, es una cuadra completamente, no es posible que esto no sea visto por el ayuntamiento, esto cualquiera lo puede ver, qué acaso les es­tán pagando o qué, no entien­do”, dijo Carmen Fausto, una de las vecinas molestas.

Entrevistada por Página 24, la mujer dijo que le parece totalmente indigna la manera e que el ayuntamiento ha permi­tido que prolifere este proble­ma que a ellos como vecinos, les tiene ya colmados.

“Sabemos que les habían dado ayuda a los indigentes, pero no sé si es esta la ayu­da o ne que consiste, quien dio estos permisos o quien les está dejando que hagan lo que quieren, todos tenemos dere­cho a sobrevivir, pero acaba cuando ya perjudica a terce­ras personas, esto es un asco, haga de cuenta que fuera un basurero”, agregó.

“Que el presidente vea esto, aquí llega turismo y qué impresión se va a llevar, sabe­mos que el presente Pablo Le­mus es alguien muy ocupado, pero que mande por favor a alguien a revisar, porque si de día nos da miedo pasar, ima­gínese de noche, yo mejor no paso, me da miedo”.

El llamado fue al presi­dente municipal Pablo Lemus Navarro para que vigilen esta situación, y de inmediato apli­quen correctivos para evitar el desorden que se ha extendido por todos los alrededores de la Antigua Central Camionera.