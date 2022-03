¡El kilo de tortilla subió a 22 pesos!

Y la mayoría de productos básicos aumentaron de 3 a 10 pesos, lamentan ciudadanos

Antes se podía comprar lo justo para comer decentemente; ahora ya no alcanza para lo esencial: además del insumo básico de la dieta de los mexicanos, el aceite de cocina se cotiza por los cielos

Por Rafael Hernández Guízar

Nuevos aumentos en los precios de los productos de la canasta básica tienen a las personas con los nervios de punta.

Cientos de familias deben ante la desesperación por no poder acceder a veces ni siquiera a las tortillas pues has­ta estas han subido de nuevo su precio.

“Ya vale 22 el kilo, y eso pues hace que no podamos a veces comer ya, por­que de no ser en la tortilleros directo no le venden a uno menos del kilo, luego también, el precio del huevo volverá a subir, está casi en 40 pesos, el aceite que está en más de 50 pesos y la bo­tella no trae ni un litro, ya a mí en la casa me pasó que no pude hacer de co­mer, porque ya no le ajusto, tuve que pedir fiado en una tienda para darles de comer y echar lonche a mi marido y a mis hijos”, lamentó la señora Ramona Godínez, una de las entrevistadas en las cercanías del Tianguis del Sol, en la co­lonia Residencial Moctezuma del muni­cipio de Zapopan.

“Bueno, aquí no tenemos tantas op­ciones como tienen en otros lugares, al menos no para comprar barato. Sí hay mucho comercio pero todo está muy caro, entonces como todos están su­biendo los precios en el mercado, pues más lo suben en las tiendas, pero aún si uno va a los mercados también están subiendo los precios, ya no está ajus­tando para hacer de comer y eso ya está muy preocupante, porque de alguna manera antes al menos salía para hacer de comer bien, pero ahora ya no esta­mos haciéndola, me dio tanta vergüen­za el otro día tener que ir a pedir que me fiaran unas cosas y al día siguien­te ir a pagarlas porque no tenía ya ni para hacer de comer, y nunca nos había pasado esto pero se juntaron las cosas, subieron los precios, todo está mal”, agregó.

A decir de esta molesta mujer y otras más entrevistadas por el reportero de la voz, resulta trascendental que se fije por parte de las autoridades federales y estatales alguna estrategia para garan­tizar el abasto de alimentos en los ho­gares, al menos con productos básicos que les permiten a las personas seguir comiendo.

Por cierto que tras un recorrido por al menos 10 establecimientos de comi­da de la zona, constatamos que en efec­to la mayoría de los productos subieron entre 1 y 10 pesos.