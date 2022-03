“A cada rato asaltan en el fraccionamiento Los Olivos”

Hasta muertos nos dejan, lamentan habitantes de la zona

Además de la inseguridad que viven a diario, la falta de servicios eficientes como el alumbrado y la calidad de sus calles les ha llevado a vivir un decremento constante en su calidad de vida

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes del fracciona­miento Los Olivos, en Ixt­lahuacán de los Membrillos, clamaron por la presencia del gobierno del estado.

Y es que por más ayuda que le pidan al municipio, ésta nunca se brinda, los servicios son deficientes, sumamente deficientes, y la inseguridad es agobiante.

“Mejor que venga el go­bernador, que venga para ver todo lo que se necesita, pero que venga a hablar con la gente de aquí del fraccio­namiento y no con los del pueblo, allá es otra cosa, pero aquí no podemos ni salir a la calle porque aquí a cada rato asaltan y hasta muertos he­mos tenido, ya de plano que si aquí no pueden que les den el poder y que el goberna­dor nos ayude”, dijo el señor Francisco, uno de los vecinos entrevistados.

“Muy feo, aquí por ejem­plo ahora que ya vienen las aguas se pone bien feo, las calles parecen ríos, porque la méndiga constructora dejó las cosas mal y aquí los del ayuntamiento nunca le dije­ron nada, por eso se nos hacen inundaciones que se les mete el agua, esa es otra cosa que también nos tiene muy moles­tos. Por eso como le digo, si no pueden con lo que hacen me­jor que dejen el cargo, porque además siempre es lo mismo, cuando no es época de eleccio­nes ni nos pelan, pero cuando van a ser las elecciones vienen y prometen hasta lo que no pueden cumplir, nomás vea cómo está todo”.

Este ciudadano, quien por temor a represalias se reservó su nombre, destacó que están solos contra la delincuencia, organizada y espontánea, ra­zón por la cual simplemen­te no confían en la Policía Municipal y tampoco en la Guardia Nacional, pues estos últimos se han negado a pres­tarles ayuda.

“No vienen, para qué más que la verdad. Aquí sí se ne­cesita una patrulla y usted les habla a ellos llegan hasta media hora después o una hora, y además cuando están los fregadazos fuertes no se paran, andan dando vueltas como mensos por todos la­dos y nunca llegan cuando se necesita (…); y de esos de los de la Guardia Nacional, menos, yo el otro día le dije a uno de los que andaban en una patrulla que por favor vinieran a darse una vuelta porque lo necesitamos mu­cho, pero nos dijeron que no pueden, que hasta que les den la orden de que pue­dan salir del cuartel ellos pueden venir a ver qué se ofrece, pero mientras tanto deben de estar en el cuartel, pues así uno para qué quie­re Guardia Nacional, si no nos sirven de nada, nomás andan gastando gasolina en dar vueltas pero no en las colonias como aquí”.

Los vecinos han tenido que aprender a defenderse por sí mismos en caso de asaltos y en general en torno a todas las amenazas que viven en su comunidad.

La falta de servicios efi­cientes como el alumbrado público y la calidad de sus ca­lles les ha llevado a vivir un decremento constante en su calidad de vida.

Por ello, cientos de perso­nas han abandonado sus casas en fraccionamientos como este, Los Olivos, lo que hace que el lugar parezca un pue­blo fantasma en muchas de sus etapas.

Para finalizar, hicieron un llamado urgente al goberna­dor Enrique Alfaro Ramírez para que haya presencia del estado, y que igual que han hecho con otros municipios, se tome el control de la po­licía municipal, pero además que se analice la disolución del ayuntamiento.