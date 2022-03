Oposición condiciona su voto para refinanciar deuda

Regidores tapatíos exigen incluir 7 elementos “clave” en el proceso

Lo más importante “es liberar recursos para la reactivación económica y la recuperación de los empleos”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A días de que se discuta en el ayuntamiento el tema de la reestructura o refinan­ciamiento de la deuda pública del municipio, regidores de oposición presentaron un par de propuestas a fin de que el gobierno tapatío las tome en cuenta en aras de garantizar un proceso justo.

En rueda de prensa, los regidores Sofía García Mos­queda (PRI), Fernando Gar­za (PAN) y Tonatiuh Bravo Padilla (Hagamos) exigieron incluir siete elementos clave en el proceso de refinancia­miento, a fin de que se pueda lograr una reestructura de la deuda que de verdad conven­ga al municipio.

“Hemos presentado estos elementos que son la condi­ción para dar nuestro voto o no, a fin de que se pueda lo­grar un proceso de reestruc­tura que en verdad sea justo para Guadalajara. Creemos que lo que debe estar al cen­tro de este refinanciamiento de deuda pública es liberar recursos para la reactivación económica y la recuperación de los empleos”, expresó la tricolor Sofía García.

Entre los puntos propues­tos se encuentra el referente al periodo para la reestruc­tura, al señalar que este debe tener un límite máximo de 15 años y no de 20 como se tiene propuesto; que la Tesorería se encargue de todo el proceso y no se contrate a ningún servi­cio de asesoría externa y; que especifique que el proceso competitivo que corresponde al mismo es el de licitación pública.

También, que el proce­so solo deba llevarse a cabo si se logra una propuesta de mejora en la tasa efectiva de interés; que los instrumentos derivados y gastos conexos solo se den en caso justificado y cuando se demuestren estar asociados a la mejor propues­ta de baja de interés; que la Comisión de Hacienda del municipio le dé seguimiento a todo el tema y; que los re­cursos liberados por la rees­tructura no se vayan a gasto corriente (nómina) sino a in­versión productiva pública.

“Hemos tenido en mente cómo ayudamos a que fun­cione mejor nuestra ciudad y sus habitantes. Este trabajo nos llevó tiempo estarlo ma­chacando y que nos hicieran caso también en la adminis­tración, para poder tener un refinanciamiento acorde a las verdaderas necesidades de nuestra ciudad y sus habitan­tes. Siempre tuvimos en esto presente a la ciudad, que fue lo que nos movió en las pro­puestas hechas”, consideró el regidor del PAN, Fernando Garza.

El refinanciamiento de la deuda del ayuntamiento tapa­tío es algo que se verá en la próxima sesión de cabildo, sin embargo, regidores recalcaron la importancia de generar el mejor proceso, pues la presunta premisa de la administra­ción que lidera el alcalde Pa­blo Lemus es generar ahorros o recurso que pueda destinarse en favor de la ciudad.

“De lo que se trata es de que se invierta principalmen­te en infraestructura y en ge­neral inversión productiva, es decir, que no vaya al gas­to corriente, así de sencillo esta la posición. Para que se apruebe el tema de la deuda se requieren dos tercios de los integrantes del ayuntamiento, eso significa, que el partido en el gobierno, Movimiento Ciu­dadano, por sí mismo no tiene los votos para poderlo apro­bar. Necesita forzosamente un voto de un regidor más, y nosotros no vamos a votar a favor si no se incluyen estas siete condicionantes”, reiteró el regidor de Hagamos, Tona­tiuh Bravo Padilla.

Charlan con artesanas

Con la finalidad de abordar los diversos problemas a los que se enfrentan y cómo es que se puede avanzar para su solución, ayer en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo un encuentro con mujeres artesa­nas del estado.

Organizado por la diputa­da de Morena, Claudia García Hernández, en el encuentro estuvieron también funcio­narios de los tres niveles de gobierno, como una forma de vincular -con quienes pueden hacer algo- al sector artesa­nal ante las dificultades que ha sufrido sobre todo estos últimos dos años debido a la pandemia.

“Es un trabajo de vincula­ción que tiene que ver con que las instituciones que estamos a cargo de una responsabili­dad pública y las compañe­ras artesanas nos podamos vincular para dar respuesta a las necesidades más sentidas,pero con la perspectiva de gé­nero”, expresó la morenista.

Si bien hay artesanos de ambos géneros, la legisladora de oposición sí recalcó la im­portancia de generar el vín­culo con mujeres a fin de que las decisiones se tomen con perspectiva de género, pues si bien el gremio en general ha sido rezagado, con ellas ha sido todavía peor: “La inten­ción es que con este foro po­damos acercarnos y trabajar para que haya resultados a su favor. Lo que nosotros espe­ramos es mejorar sus condi­ciones en diferentes puntos, por ejemplo, que en el tian­guis de los artesanos haya un espacio que únicamente sea para artesanos y no con dis­tintos giros, porque ese tian­guis que se pone los sábados, por ejemplo en Tonalá, que nació para artesanos, ha ve­nido incrementando en otro tipo de venta”.

Para entender la proble­mática a la que se enfrentan artesanos, recordó que en el país existen -de acuerdo a los últimos padrones- alrededor de un millón, de los cuales el 70 por ciento son mujeres, en su mayoría mayores, de ahí la necesidad porque en Jalisco no se les invisibilice más.

“Todas las técnicas que hay, barro bruñido, petatillo, barro canelo, y la infinidad de formas en las que se trabaja en barro se van muriendo con cada una de las artesanas que se muere. Ayer falleció una compañera muy querida y con ella se va también su técnica de trabajo, y es lo que nos está ocurriendo porque esas técni­cas no son rescatadas ni en es­cuelas, ni se les da seguimien­to, y esto es preocupante”.

Con este primer acer­camiento, añadió, desde el congreso se impulsará una exposición de venta y subasta para las piezas artesanales de Tlaquepaque y Tonalá.