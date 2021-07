Calles de El Rosario, plagadas de baches

Gobierno de Tonalá les da arreglada por encima: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes baches se apre­cian por todos lados en la comunidad de El Rosario en Tonalá, vecinos de la zona exi­gieron a las autoridades que les arreglen este problema.

Y es que a lo largo y ancho de las calles en la comunidad tonalteca, se pueden apreciar enormes agujeros que se han abierto no sólo en el pavimen­to sino incluso en el empedra­do, algo que causa muchos conflictos a los avecindados.

“Sí, lo que pasa es que ahora con el tiempo de lluvia se han hecho más profundos y han aparecido más baches, y es que por la calle donde está la estación de la ruta 646 y eso no sé si tiene que ver con que se esté destruyendo más la calle, está completamente con muchos baches muy profun­dos y aparte se quedan enchar­cados y ahora con el tiempo de lluvia el problema es que se vayan a hacer moscos y nos dé el dengue”, dijo la señora Melissa Hernández, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Están bien lle­nos de agua, bien profundos y no sé qué es lo que le pasa al gobierno que no nos han po­dido venir a checar esto, no sé por qué no han hecho caso de esto, nos tienen abandonados, están muy feos los baches, la verdad”.

Y es que por muchos años han solicitado que se arreglen las calles pero apenas se ha dado una arreglada por encima, es decir, que apenas grava con chapopote en algunas de las vías se ha colocado para evitar que se hagan más grandes los baches, pero ya se aprecian las distintas capas de este material que se han colocado a lo largo de los años.

“Esperemos que entre el nuevo presidente municipal y nos dé respuesta de esto, que venga a checar por acá, que se ponga en el lugar de nosotros a ver si le pareciera que por la zona donde él vive estén las calles en el estado que nos tienen a nosotros las calles, así como están y así como le dimos el voto espe­remos que nos apoye y que venga a echarse una vuelta para acá, que vea los baches y vea que no se va

Por ello, la esperanza de los vecino es que el nuevo presidente tonalteca, Sergio Chávez Dávalos, a su entra­da pueda atender esto ya que la administración no lo hizo en los casi tres años que ha durado.