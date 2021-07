Que titular de Ipejal informe sobre alternativas a policías

Para que diputados avalen jubilación anticipada

La diputada Érika Pérez, impulsora del acuerdo, lamentó que en Pensiones del Estado el tema no avance, pese a las manifestaciones realizadas por trabajadores

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo con el cual citará a comparecer al titular del Instituto de Pensiones del Es­tado (Ipejal), Héctor Pizano Ramos, para que informe a diputados sobre las alternati­vas que existen a fin de que personal de alto riesgo, como policías, puedan acceder a la jubilación anticipada.

El acuerdo lo impulsó la coordinadora de la fracción de Morena, la diputada Érika Pérez García, quien refirió la necesidad de conocer toda la información posible en el tema, ante las constantes manifestaciones del gremio y por una iniciativa que pre­sentó, y que todavía no se aprueba, para que policías, bomberos y personal de pro­tección civil puedan acceder a la jubilación con 25 años de servicio.

“Presento el acuerdo por­que soy autora de la iniciati­va de la jubilación anticipada del personal de alto riesgo.

Yo pedí que nos enviaran un estudio actuarial de pensiones y hasta el momento no hemos recibido nada, solo he escu­chado en entrevistas que hay soluciones pero no las tene­mos en concreto”.

La propuesta la presentó el 12 de febrero del 2020 y aun­que se adhirieron los demás compañeros diputados a la misma, esta sigue en comisio­nes para su análisis.

En este sentido, recordó, el 23 de febrero del 2021 se aprobó un acuerdo legislativo para pedir al Ipejal un informe sobre el estudio o valuación financiera y actuarial recien­te, con el objetivo de ver las condiciones del instituto en torno a esta propuesta. Aun­que no les han remitido nada, el 22 de junio pasado, añadió, Pizano Ramos aludió al mis­mo al referir que no existen condiciones financieras para soportar la jubilación antici­pada de este gremio.

No obstante a esto, el mis­mo titular del Ipejal refirió que se buscarían otras alternativas con la finalidad de poder llegar a una solución que haga esto posible, ya sea con la existen­cia de algún fideicomiso.

“Lo que yo busco es que él venga, que comparezca, y que nos dé las estrategias de bus­car el cómo sí para que esta iniciativa sea ley y que pueda beneficiar a miles de hom­bres y mujeres que arriesgan todos los días su vida. Es lo que se pretende hacer con este acuerdo, que vaya a la Junta de Coordinación Política con fecha exacta”.

Respecto a esto último manifestó que en algún pun­to de julio el titular del Ipejal deberá comparecer ante ellos, por lo que esperará que más pronto que tarde la junta de coordinación establezca la fe­cha exacta.