Se deben gravar impuestos a las ERT: Morena Jalisco

Ganan miles de pesos a costa de usuarios y choferes

Movimiento Regeneración Nacional apoyar la causa de los taxistas, quien es protestarán el próximo 13 de mayo en distintos puntos de la ZMG y el resto del estado

Por Rafael Hernández Guízar

Morena Jalisco apoya a taxistas de Jalisco para bus­car que se graven impuestos especiales a las plataformas digitales como Uber, pues consideran que se trata de una competencia desleal a los taxistas, señaló el delegado estatal del partido, José Narro Céspedes.

Indicó que estas empresas se llevan de forma directa una cantidad enorme de recursos que se cargan a los usuarios y conductores, algo en lo que re­saltó, deberían de poner espe­cial atención las autoridades.

“Se paga a empresas, em­presas extranjeras, esas utilida­des las tiene que pagar el usua­rio del servicio de Uber, o el que tiene un servicio de trans­porte dentro de Uber, debe de pagar una comisión para estar en el servicio, y ese dinero que paga no paga impuestos, va di­rectamente a empres extranje­ras, a las matrices; es una com­petencia desleal, aquí no pagan placas, no pagan tenencias; el día 13 se va a hacer una gran movilización de taxistas”.

Por ello, es que apoyan la movilización que se realizará el próximo 13 de mayo por taxistas de la zona metropoli­tana y de las principales ciuda­des del estado.

La primera de estas movili­zaciones será en el municipio de Tonalá, se espera que alre­dedor de 500 taxistas acudan a la avenida Río Nilo, para dar un recorrido por el municipio.

Otra de las movilizaciones ya confirmadas es la de Zapo­pan, donde los taxistas acudirían a manifestarse en los alrededores del estadio de las Chivas en la zona del bajío, pues se escogió este sitio para que se no haya afectaciones al tránsito de la ciudad.

Pero habrá movilizaciones en cada uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y en las cabece­ras de cada una de las regio­nes.

Por ello, representantes de los choferes de taxis, señala­ron que han renovado el par­que vehicular para ser com­petitivos con las unidades de estas plataformas electrónicas de transporte.