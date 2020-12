Operativo policiaco no frena la delincuencia en las vías del tren

Zona de Pueblo Quieto y alrededores, foco rojo: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Muchos asaltos se come­ten por la avenida Inglaterra de Guadalajara, lamentaron vecinos que habitan en los al­rededores de las vías del tren, quienes señalaron que hace falta patrullaje constante.

A lo largo de toda la ave­nida, se cometen asaltos constantemente, más aún en dos puntos específicos: de la avenida Los Arcos a Agustín Yáñez, y de López Mateos a la Gran Plaza.

“Pues sí se dan mucho los robos y es lo de siempre que se ha estado denuncian­do, que está muy complicado estar así porque no puedes salir a la calle, al menos no por aquí, no estás tranquilo si vives cerca y pues nosotros vivimos cerca, es decir, siem­pre es lo mismo y a veces sí hay mucha vigilancia, pero a veces está solo, entonces realmente no sabemos ya ni qué hacer”, dijo Daniel Flo­res, un vecino de la colonia Vallarta Poniente.

“Es desde donde está Pueblo Quieto, allá por Jar­dines del Bosque, hasta el Periférico, bueno, hasta don­de topa la avenida, y ya por ejemplo, pues no salimos a correr porque es cuando han asaltado a algunos vecinos que andaban corriendo por ejemplo y les llegaron, o que salieron a pasear al perro o a andar en la bicicleta y se las quitaron es decir, sí es algo muy complicado, muy com­plicado”.

Debido a esto, hace un par de meses la policía munici­pal de Guadalajara inició un operativo en las cercanías a la comunidad irregular deno­minada Pueblo Quieto que se encuentra pegada a la colonia Jardines del Bosque.

Los policías han mante­nido presencia constante en este sitio, ya que muchos de los que fueron víctimas de asaltos, señalaron esta zona como el foco rojo.

Pese a ello, en los extre­mos de la avenida sigue la­tente la comisión de delitos patrimoniales.

Por ello, quienes viven a lo largo de toda la avenida Inglaterra, señalaron que es urgente que se tome alguna acción que permita que pare esta amenaza para las per­sonas; algunos pidieron que se instale un módulo de vi­gilancia, mientras que otros apuestan a la instalación de cámaras de videovigilancia e incrementar el número de patrullas que resguardan esta zona.