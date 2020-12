Ambulantes denuncian inspectores hostigosos

“No nos dejan trabajar en el centro de Tonalá”, dicen

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes ambulantes y semifijos de Tonalá acusa­ron de nueva cuenta acoso por parte de inspectores del ayuntamiento.

Juan Manuel, uno de los comerciantes entrevistados, dijo que hay algunos inspec­tores que han sido un tanto “hostigosos” con ellos, acusa­ción que fue directa contra un inspector de nombre “Pablo”, del que dijeron, ha amenaza­do incluso de forma injustifi­cada con el uso de la fuerza pública para desalojarlos, aun cuando cuentan con los per­misos correspondientes para ejercer su oficio.

“Mire, el detalle es que te­nemos los permisos del ayun­tamiento y como el permiso nos da ciertas ubicaciones, quieren que estemos en la ubicación que nos dan. Yo me la paso caminado porque así es mi gusto, no quieren que yo camine, quieren que esté en el lugar donde me ponen y yo digo que no les perjudica, los señores llegan muy toscos amenazándome que va a venir con la policía y me va a lle­var si no me pongo en el sitio donde me asignan”.

A través de Página 24 hicieron un llamado al alcal­de Juan Antonio González a que ponga orden entre los empleados municipales, pues mientras que uno de los ins­pectores ha causado mucho enojo por las amenazas que profiere constantemente, los demás han mostrado una ac­titud más comprensiva: “Es el único que se porta tosco en su vocabulario, los demás son muy buenas personas”.

Otro de los comerciantes indicó ese mismo inspector, “parece que ha tomado la cosa directa contra Comer­ciantes Unidos de Tonalá, no­sotros los respetamos, yo soy una persona que no me gusta tener choques con nadie, me gusta el trato. Como repre­sentante del ayuntamiento lo respetamos, pero él no nos respeta”, dijo.

Y es que estos actos se han dado principalmente contra quienes realizan sus ventas en el primer cuadro de la ciudad.

Por ello, dijeron que es importante que se dé un acer­camiento adecuado con los comerciantes por parte de los titulares de áreas como Mercados, e Inspección y Vi­gilancia, para así poder ellos como comerciantes externar sus inquietudes y generar un mecanismo que les permita hacer denuncias contra los malos tratos y actos de co­rrupción.