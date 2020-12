Formalizan adhesión de Patricia Meza a MC

Dice que salió de Morena por “diferencias ideológicas”

Con la incorporación de la legisladora de Regeneración Nacional que votó a favor de la megadeuda de Alfaro, Movimiento Ciudadano suma 18 de 38 diputados en el Congreso local

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque se decía de More­na pese a que tenía meses vo­tando todo a favor del grupo parlamentario mayoritario, ayer Movimiento Ciudadano (MC) dio la bienvenida a su nueva integrante; la diputada Patricia Meza Núñez dejó la oposición y se pasó al bando naranja.

En conferencia de prensa, el líder de la fracción parla­mentaria emecista, en el Con­greso de Jalisco, el diputado Salvador Caro Cabrera, dio a conocer de la nueva incorpo­ración, al calificar a la dipu­tada como una persona influ­yente, trabajadora y dedicada, quien por cierto el lunes pasa­do oficializó su salida del par­tido de Morena.

“Reconocerle primero el excelente trabajo que ha ve­nido haciendo en el Congreso del Estado tanto como secre­taria de la Comisión de Edu­cación donde ha hecho sen­tir sus puntos de vista como integrante de la Comisión de Salud, en la que sin duda ha sido la legisladora influyente en el número de iniciativas que ha presentado a lo largo de esta legislatura”.

A decir de la diputada su salida se dio por “diferencias ideológicas”. Dijo que MC ha demostrado ante toda cir­cunstancia estar a la altura de miras que requiere Jalisco, en donde encontró afinidad con la labor legislativa.

Sin embargo, la diputada dejó de ser bienvenida en la fracción parlamentaria de Morena luego de ir en contra de sus compañeros al avalar, como la mayoría emecista, el endeudamiento de Jalisco –a petición del gobernador Enrique Alfaro– por 6 mil 200 millones de pesos.

En su momento, la líder de la fracción de Morena, Érika Pérez García, enunció que Meza Núñez los evadió y nunca les dio la cara a pe­sar de que se acordó que, por las repercusiones que traería más deuda a Jalisco, no apro­barían la petición del gober­nador para la contratación de un nuevo crédito.

Por ello, morenistas des­conocieron a la diputada, quien nunca se alineó con los preceptos del partido, e intentaron retirarle el es­pacio que consiguió en co­misiones y que pertenecía a Morena. No obstante, desde antes de la deuda la ex mo­renista ya no votaba a favor de su partido.

Tras el anuncio, el coor­dinador parlamentario emecista señaló que Meza Núñez tendrá apoyo en sus aspiraciones políticas en Tlaquepaque, de cara al si­guiente proceso electoral. Con esto, Movimiento Ciu­dadano suma 18 de 38 dipu­tados en el Congreso de Ja­lisco, además, con la nueva adhesión sería el segundo diputado de Morena que se pasa a bando naranja, tras la salida de Ismael Espanta Tejeda en 2018.