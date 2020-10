Insisten PAN y MC en acortar campañas

Morena no pedirá reducción de tiempos

Según los coordinadores de ambos partidos en el Congreso, que los tiempos electorales duren 30 y no 60 días es para mitigar los efectos de la pandemia; sin embargo, quitar tiempo de promoción pegaría a los partidos de reciente creación

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La fracción parlamenta­ria del PAN, en el Congreso de Jalisco, pedirá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que se modifiquen los tiempos de campaña, luego de que la Su­prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara las reformas de diputados para recortar los mismos de 60 a 30 días.

Tras el revés que la SCJN le dio a las reformas impulsa­das por MC y PAN en el Con­greso –y que se aprobaron en junio pasado–, Gustavo Ma­cías, coordinador parlamen­tario albiazul manifestó que insistirán en que se acorten los tiempos, ya que lo único que se busca es evitar ries­gos debido a la pandemia por COVID-19.

“(Las campañas) deben ser cortas no sólo por el tema de la pandemia, sino por el can­sancio que la gente va a tener por el proceso que se avecina, por temas económicos, y por el hartazgo que tiene la gente por la clase política”.

Esto generó división de opiniones entre coordinado­res parlamentarios, pues si bien de MC, Salvador Caro Cabrera expresó que no se co­metieron errores en las refor­mas, por parte de Morena la legisladora Érika Pérez Gar­cía dijo esperar que el IEPC piense igual como lo hizo la SCJN, pues acortar los tiem­pos de campaña perjudica­ría a los partidos de reciente creación.

“Espero que el IEPC re­capacite, revise lo que dice la Suprema Corte, para que ellos tengan el mismo criterio al momento de dirimir cual­quier controversia. Nosotros no lo vamos a pedir porque es en detrimento de los partidos de nueva creación”.

Expresó que ellos no so­licitarán nada al instituto electoral, aunque sí reco­noció que en caso de que se decidan acortar los tiempos de campaña, Morena tam­bién podría verse afectado por ser un movimiento rela­tivamente nuevo que apenas toma presencia en el estado. Además, no dejó de señalar que el motivo de la pande­mia no es excusa para hacer modificaciones, como en su momento lo denunciaron.

“Obviamente estamos en un tiempo que es a nivel mundial que ha afectado, es algo con lo que debemos de vivir y acortar las campañas obviamente iba a ser perjudi­cial para los partidos de nueva creación. Que dejen los tiem­pos como deben de ser e in­geniárselas para no salir a la calle a exponerse. Nosotros no tenemos esa facultad, el único que la tiene es la autori­dad electoral”.

Por su parte, Caro Cabrera dijo que ellos no pedirán nada al IEPC por lo que esperarán su determinación, aunque se manifestó a favor de legislar para que en futuros procesos electorales los tiempos sean más cortos.

Renuevan Comisión de Selección Anticorrupción

En sesión extraordinaria, el pleno del congreso llevó a cabo la designación de los nuevos integrantes de la Co­misión de Selección del Sis­tema Estatal Anticorrupción (SEA). La función de esta co­misión es elegir a los miem­bros del Comité de Participa­ción Social (CPS).

Los nuevos integrantes son: Héctor González Mon­tiel, Ixchel Ruiz Anguiano, Antonio Robles Morales, José Antonio Esquivia Romero y Raúl Frías Lucio. Los que repetirán periodo serán: Rene Justin Rivial León, Esther Avelar Álvarez, Isabel Se­púlveda y Maria Isabel Lazo Corvera.

Los puestos son honorífi­cos y se mantendrán en ellos por un periodo de tres años.