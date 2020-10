El Parque Rojo es foco de inseguridad

Pese a acosos y robos, la policía sólo va tras mariguanos, dicen

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos lamentaron ayer la inseguridad que ha permeado en el Parque Revo­lución, mejor conocido como Parque Rojo.

Se trata de un punto muy concurrido en esta ciudad ca­pital y que ha sido el punto de reunión para diversos grupos de personas, sitio en el que también la inseguridad ha au­mentado desmesuradamente sin que la policía municipal pueda poner freno a esto.

Miriam, una de las entre­vistadas, indicó: “Mira, me ha tocado que llegan muchos hombres aquí al parque rojo, y yo como soy encuestadora pues llegan a hacer pregun­tas tontas y a decir cosas, y pues incluso ha llegado a ha­ber casos aquí en el Rojo (el Parque Rojo) que han llega­do a manosear a las mujeres a plena luz de día, y los po­licías nada más están como cuidando a los que vienen a fumar mariguana y eso, pero no se encargan de las muje­res, no sé por qué”.

Por su parte, Aldo, otro jo­ven que estaba en el parque, fue entrevistado por Pági­na 24. Resaltó que desde su perspectiva, deberían de poner más atención a la ma­nera en que se hacen los pa­trullajes.

“Totalmente; yo suelo pa­sar por esta zona porque tra­bajo por el Centro Magno y paso a tomar el camión por aquí, y sí me haga tocado ver que por ejemplo que un chi­co esté con su celular por la avenida Vallarta por ejemplo y que pase alguien en moto y se lo arrebaten”.

Asimismo, a través de este diario envió un mensaje a Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara: “Yo lo que le di­ría al presidente es que entre­nen bien a los policías porque no están bien entrenados, hay quienes nada más se sientan y me ha tocado que incluso a los que estamos bien, que estamos tranquilos nos están hostigando, y a los rateros no les hacen nada”, dijo.

Finalmente, Fernando Campillo, otro de los entre­vistados, consideró que es ne­cesario que haya una presen­cia constante de los policías, pero que estos se distribuyan de forma efectiva en el parque y sus alrededores.

“Principalmente está así en toda la zona Centro, aquí en el Parque Rojo hay más robo a mujeres, pero sobre todo es el mal cuidado de los policías que hay porque es­tán regados y están platican­do. En lugar de ponerse en puntos clave se ponen a pla­ticar en un solo punto. Aquí hay mucha inseguridad pero nos damos cuenta de que es más contra mujeres”.

El parque es muy frecuen­tado también debido a que es ahí donde se encuentra la unión entre las líneas uno y dos del tren ligero, además de ser el punto de partida del sis­tema SiTREN.