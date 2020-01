Alcalde de Zapotlanejo golpea a mujer en riña vecinal

Es “reacción natural”, su justificación

El hijo de Héctor Álvarez Contreras comenzó el zafarrancho al golpear a otro sujeto, durante la madrugada del 24 de diciembreron

Por Gloria Reza

(apro).– El presidente mu­nicipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, golpeó en el rostro a una mujer de cabello rubio en un pleito vecinal que se inició por el supuesto lanza­miento de pirotecnia a las puer­tas de su domicilio.

En un video que circula en redes sociales, se observa que Daniel, hijo del alcalde, recla­ma a sus vecinos por los juegos pirotécnicos; el hombre que graba con su celular, responde “miren, que presidente tan bo­nito tenemos aquí en Zapotla­nejo”.

Daniel lanza el primer gol­pe al sujeto que traía el celular y se arma el zafarrancho. Se es­cuchan gritos de una mujer que dice: “¡suéltalo!”, “¡déjalo!”, y otro hombre: “¡cálmense!”.

En el video se aprecia que el alcalde, quien viste una chama­rra verde, playera roja, sombre­ro y pantalón de mezclilla, tira un golpe al rostro de una mujer de cabello rubio y vestido ne­gro.

Héctor Álvarez, a través de un comunicado, explicó que durante la madrugada del 24 de diciembre, tuvo un incidente con Sergio Carrillo y su familia quienes desde temprano tuvieron música norteña, mariachi y “todo el tiempo estuvieron que­mando pirotecnia en la vía pú­blica y unos barrenos o coheto­nes que tronaban muy fuerte, al grado de estremecer los vidrios de las casas”.

Según el presidente de Za­potlanejo, en tres ocasiones les mandó decir que dejaran de ha­cer uso de la pirotecnia, sin em­bargo, tronaron un “cohetón”, en la cochera de su vivienda, provocando el susto de toda su familia, incluido su nieto “San­ti” quien tiene una discapaci­dad, se le dio medicamento, y se suspendió el convivio.

Esto provocó que Héctor Álvarez en compañía de su hijo, su hija Mariana, su yerno y su esposa decidieran pedir a sus vecinos que “ya le pararan”. Pero salieron 20 personas a confrontarlos.

“Uno de ellos se me quiso abalanzar a golpearme y entró mi hijo Dany, y entre todos lo tiraron al piso, y lo empezaron a patear en diferentes partes del cuerpo, incluyendo su cabeza, desgraciadamente esta señora que se ve en la imagen, no me dejaba avanzar para ayudarle a mi hijo (…) me vi en la nece­sidad de empujar a esta señora para llegar a donde tenían a mi hijo”.

Considera que en redes y medios de comunicación se or­questó un linchamiento en su contra, y dice estar “dispuesto a afrontar cualquier consecuen­cia que represente el hacer un lado a una mujer a como dé lu­gar, es una reacción natural de cualquier ser humano, es sobre­vivencia natural para salvar la vida de mi hijo, o cualquiera de mis hijos”.

Prosigue: “Como padre siempre estaré dispuesto a ofrendar mi reputación o mi vida si es necesario por la vida de mis hijos”.